GAN（岩田剛典）が、新曲「MAKE IT」を本日配信リリースした本作は、男性用制汗デオドラントブランド「８ｘ４ＭＥＮ（エイトフォーメン）」TVCMのために書き下ろした楽曲だ。ブランドの爽快感を一層鮮やかに彩り、背中を押してくれるようなエネルギッシュなビートが特徴の作品に仕上がったという。何気ない日常さえ少しだけ特別に変えてくれるような、優しくも印象的なこの楽曲と汗をかくこれからの季節にぴったりな1曲になってい