スマホの通信費を節約したいと考えたとき、多くの人が気になるのが「格安SIM」です。実際に、毎月数千円安くなったという声も少なくありません。 しかし一方で、「通話オプションや端末保証を追加すると、結局は大手キャリアと変わらないのでは？」と疑問を持つ人もいるでしょう。本記事では、格安SIMが安い理由や、オプションを追加した場合の料金差について解説します。 格安SIMが安いと言われる理由 格安SIMが