4月1日（水）より放送・配信中のアニメ『ガンバレ！中村くん！！』、第8話のあらすじと先行カットが公開された。また本話より登場するキャラクター、広瀬の中学時代の同級生・松村高青役は小野賢章、広瀬の旧友・轟 矗役は三宅健太に決定した。内気な男子高校生・中村くんの同級生男子・広瀬愛貴への ”片想いをめぐる妄想と暴走” をどこか懐かしい80〜90'sタッチでコミカルに表現し、高い人気を博す、春泥による王道BLコメディマ