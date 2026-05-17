NELKEが開催するツーマンライブツアー＜MERGE＞（マージ）の神奈川公演に、フレデリックの出演が決定した。本ツアーは10月14日（水）の大阪・BIGCAT公演を皮切りに、10月27日（火）愛知・DIAMOND HALL、11月18日（水）神奈川・KT Zepp Yokohamaにて開催。『MERGE』＝“融合・混合”をコンセプトに掲げ、同世代ならではの熱量や感覚がぶつかり合うことで、それぞれの音楽や想いを交差させ新たな化学反応を生み出すツーマンライブと