BOOM BOOM SATELLITESの代表曲「KICK IT OUT」が、リリースから20周年を迎えた。これを記念して「KICK IT OUT」のアーカイブライブ映像が本日5月17日22時にプレミア公開されるほか、BOOM BOOM SATELLITESのTikTok公式アカウントが開設となった。「KICK IT OUT」は、2006年5月17日リリースのアルバム『ON』に収録された楽曲だ。冒頭のギター音は、『キングオブコント』のテーマ曲や、『MUSIC AWARD JAPAN2026』のANTHEMにも起用され