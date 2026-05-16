元中日・吉見一起氏が伝授…繊細なコントロールを生む“グラブ側の腕”の使い方投手の“大きな悩み”の1つに挙げられるのがコントロールだ。どうすれば内外角へ正確に投げ分けられるのか。2011年に最多勝、最優秀防御率、最優秀投手、ベストナインの投手4冠に輝くなど中日のエースとして活躍し、日本代表「侍ジャパン」の投手コーチも務めた吉見一起氏は、繊細なコントロールを身に付ける方法としてグラブ側の腕の使い方を挙げて