自分の魅力を最大限に引き出すメイクに挑戦してみたい...！そこで今回は、北里琉をお手本に、知的な美人に見せる「ミュートカラーメイク」をご紹介します。ソフトな色を駆使して自然に骨格を強調すれば、盛った感はないのに、大人っぽくてきれいな人をめざせる♡知的な美人に見せたいミュートカラーを骨格コンシャスに入れてさりげ立体感少しくすんだベージュをほお骨下に大胆に入れて、顔をキュッとシェイプアップ。ふわんと