ペトリエロ氏の指摘…4月19日以降に“後方”へ移動→成績向上ブルージェイズ・岡本和真内野手が、驚異的な適応力を見せている。MLB公式サイトのデータ分析担当であるマイク・ペトリエロ氏は、岡本がデビューから18試合を消化した時点で施した“変化”に注目。その後の劇的な成績向上を挙げ、現在の姿を「メジャー全体でもトップ5に入る打者になった」と最大級の賛辞で称えている。鳴り物入りで海を渡った岡本は、デビューから6