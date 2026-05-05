犬が生理になったときにみられる変化 犬の生理（ヒート）は人間のものとは異なり、主に発情前期・発情期・発情休止期・無発情期の4段階に分けられます。期間はおよそ1週間～10日ほど続きます。 最初の生理はおよそ生後6ヶ月～10ヶ月頃となり、心と体が妊娠に備える大事な変化といえるでしょう。犬が生理になったとき、次のような変化がみられます。 落ち着きがない 甘えたかと思えば急に攻撃的