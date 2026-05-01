恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。テグ編」（ABEMA）に出演していた代田萌花さん（16）と森本陸斗さん（16）が2026年4月30日、それぞれインスタグラムのストーリーズを更新し、破局したことを報告した。交際期間は約4か月だった。この報告を巡り、代田さんがX上で注意喚起している。代田さん「二人で前向きに考えて答えを出しています」代田さんと森本さんは、26年1月〜2月放送の「テグ編」でカップル成立。代田さ