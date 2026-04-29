「ブラン（BLANC）」がポップアップを伊勢丹新宿店本館3階 プロモーション／ザ・ステージ #3で開催する。期間は5月6日から12日まで。初日はデザイナーの渡辺利幸が在店する。【画像をもっと見る】ポップアップでは、キャットアイの要素を取り入れたスリムなオーバルシェイプデザインの新作サングラス「BE022」（3万9600円）から、「BLACK/GREY」と「CLASSIC HAVANA/BROWN」の2色を先行販売。シャープなラインと天地をやや浅め