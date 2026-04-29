アイウェアブランド「ブラン」がポップアップを開催　新作サングラスを先行販売

「ブラン（BLANC）」がポップアップを伊勢丹新宿店本館3階 プロモーション／ザ・ステージ #3で開催する。期間は5月6日から12日まで。初日はデザイナーの渡辺利幸が在店する。

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ポップアップでは、キャットアイの要素を取り入れたスリムなオーバルシェイプデザインの新作サングラス「BE022」（3万9600円）から、「BLACK/GREY」と「CLASSIC HAVANA/BROWN」の2色を先行販売。シャープなラインと天地をやや浅めに設定したクラシックなレンズバランスに、セミフラットレンズを組み合わせたデザインでモードな印象を演出する。

あわせて、ほどよい厚みが印象的なボスリントンシェイプの人気デザイン「B0045」に、クリングス（可動式の鼻当て）を施したを特別モデル（4万4000円）をポップアップ限定でラインナップ。デザインは「DARK HAVANA フレーム × MEDIUM GREYレンズ」「BORDEAUX フレーム × MEDIUM BROWN」「DARK HAVANA フレーム × CLEARレンズ」「BORDEAUX フレーム × CLEARレンズ」の4種を揃える。

◾️ポップアップ

開催期間：2026年5月6日（水）〜5月12日（火）

会場：伊勢丹新宿店本館3階 プロモーション／ザ・ステージ #3

所在地：東京都新宿区新宿3-14-1

営業時間：11:00〜20:00 （※百貨店規則に準ずる）