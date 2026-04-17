【劇場版『名探偵コナン』】全過去作がHuluで配信！ コナン・千速・重悟のスペシャル映像も
Huluにて、最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を記念し、本⽇4⽉17⽇（⾦）の22：54 より、劇場版『名探偵コナン』過去作全28作品の⼀挙配信が開始された。
本⽇、地上波『⾦曜ロードショー』にて放送された劇場版第25作『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』を含む3作品の⾒放題配信が開始された。これにより、劇場版『名探偵コナン』全28作品がHuluに集結。
第1作から昨年公開の劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』まで、物語のピースを⼀つも逃すことなく振り返ることが可能となった。
また本⽇、⽇本テレビ『⾦曜ロードショー』放送終了直前に放送され、⼤きな反響を呼んだ、⾦曜ロードショー版【Hulu】スペシャルPR映像も公開された。
現在⼤ヒット上映中の劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』で熱い視線を集める ”⾵の⼥神” 萩原千速、そして彼⼥が所属する神奈川県警の横溝重悟。そこに江⼾川コナンが加わった、最新作を象徴する豪華3ショットのスペシャル映像は必⾒。
ぜひこちらもチェックしてほしい。
＞＞＞映画メインビジュアルをチェック！（写真4点）
（C）2026 ⻘⼭剛昌／名探偵コナン製作委員会
（C）1997-2026 ⻘⼭剛昌／名探偵コナン製作委員会
（C）⻘⼭剛昌／⼩学館・読売テレビ・TMS 1996
本⽇、地上波『⾦曜ロードショー』にて放送された劇場版第25作『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』を含む3作品の⾒放題配信が開始された。これにより、劇場版『名探偵コナン』全28作品がHuluに集結。
第1作から昨年公開の劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』まで、物語のピースを⼀つも逃すことなく振り返ることが可能となった。
現在⼤ヒット上映中の劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』で熱い視線を集める ”⾵の⼥神” 萩原千速、そして彼⼥が所属する神奈川県警の横溝重悟。そこに江⼾川コナンが加わった、最新作を象徴する豪華3ショットのスペシャル映像は必⾒。
ぜひこちらもチェックしてほしい。
＞＞＞映画メインビジュアルをチェック！（写真4点）
（C）2026 ⻘⼭剛昌／名探偵コナン製作委員会
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