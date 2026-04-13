4月12日（日）に開催された『薬屋のひとりごと』第2期振り返り劇場上映会に、猫猫役・悠木碧、壬氏役・大塚剛央、子翠／楼蘭役・瀬戸麻沙美 が登壇。オフィシャルレポートが到着した。後宮を舞台に「毒見役」の少女が、様々な難事件を解決する、シリーズ累計4500万部突破の大人気後宮謎解きエンターテインメント『薬屋のひとりごと』（著者：日向夏・イラスト：しのとうこ（ヒーロー文庫／イマジカインフォス刊）。2025年1月から放