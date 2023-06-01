[4.11 ラ・リーガ第31節](カンプ・ノウ)※25:30開始<出場メンバー>[バルセロナ]先発GK 13 ジョアン・ガルシアDF 3 アレックス・バルデDF 4 ロナルド・アラウホDF 5 パウ・クバルシDF 18 ジェラール・マルティンMF 6 ガビMF 8 ペドリMF 24 エリック・ガルシアFW 7 フェラン・トーレスFW 10 ラミネ・ヤマルFW 16 フェルミン・ロペス控えGK 25 ボイチェフ・シュチェスニーGK 33 Eder AllerDF 2 ジョアン・カンセロDF 23 ジュー