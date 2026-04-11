アニメ『葬送のフリーレン』の新作「一番くじ 葬送のフリーレン」が、全国のセブン‐イレブン店舗にて発売された。目玉は、全高約27cm、圧倒的スケールの「フリーレン フィギュア」だ。＞＞＞一番くじ 葬送のフリーレンの景品をチェック！（写真10点）『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中、山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された ”その後” の世