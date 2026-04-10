3月30日に突如発表された南海フェリーの撤退。関西とをつなぐ「唯一の海の足」消滅のニュースに、県民からは惜しむ声が上がっています。決断の背景に一体何があったのか。関係者を取材しました。 徳島と和歌山を結んで50年。長年親しまれてきた南海フェリーが撤退を発表したのは、3月30日のことでした。貴重な海の足としてフェリーを利用してきた人々からは、航路存続を望む声が上がっています。