「ファッションやメイクには気をつかっているのに、なんだか老けて見える…」。そのお悩み、じつは「姿勢」が原因かもしれません。正しい姿勢を心がけるだけで、見た目も心も明るくなり、一気に若々しい印象に。今回、正しい立ち方・歩き方についてダイエットトレーナーの小山圭介さんに教えてもらいました。正しい姿勢で歩くと若見え＆心も前向きに「更年期にさしかかる大人世代。女性ホルモンの変化に加え、社会的・家庭的な責任