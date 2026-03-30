けんみんボックスにも、視聴者のみなさんから県内各地の桜の便りが届いています。2分38秒の県内、桜の旅です。 ◇撮影・橋本 茂幸さん3月29日・つるぎ町貞光柴内桜堂のエドヒガンザクラ ◇撮影・大野 祐吉さん3月29日・八万町上長谷「阿波雅桜」 ◇撮影供・佐々木信也さん3月29日・阿南市深瀬町深瀬八幡神社午尾の滝 ◇撮影・原田 佳彦さん3月29日・水辺の楽校中鳥川公園 美馬市の水辺の楽校中鳥川公園