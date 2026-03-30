阿波市土成町で今、「しだれ桜」が見頃を迎えています。溢れんばかりのピンクに囲まれた隠れ家的な桜の名所を、佐々木さんが3月30日に取材しました。 （佐々木気象予報士）「徳島市から車で約1時間、阿波市土成町にやってきました」「見てくださいこの景色、まるで春のエネルギーをすべて閉じ込めたかのような満開の桜、 圧巻です」 約100本の「しだれ桜」が見頃を迎えている、「いまの桜」。阿波市のブドウ農家、三木