けんみんBOXにお寄せただいた、映像をご紹介します。三好市山城町の塩塚高原で3月29日に春の風物詩、野焼きが行われ、山肌が幻想的なオレンジ色に染まりました。標高1000m、愛媛県との県境にある塩塚高原では、毎年この時期に野焼きが行われています。29日に頂上で安全祈願の神事が行われた後、地元の住民団体のメンバーらが尾根に沿って火をつけていきました。炎はパチパチと音を立てながら瞬く間に広がっていき、斜面をオ