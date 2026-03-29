徳島県阿南市中林町の北の脇海岸で28日、今シーズンの観光地引き網がスタートし、地元の子どもたちが海の恵みを体験しました。北の脇海岸の観光地引き網は、自然に直接触れることの出来る体験型レジャーとして県内外の観光客に人気のイベントです。28日の開幕式では、地元漁協の組合長によるあいさつに続いて今シーズンの始まりを告げるテープカットが行われました。このあと招待された津乃峰小学校