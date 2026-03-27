（小玉アナウンサー）「ここからは、天気の豆知識を伝えてもらう『マメテン』のコーナー、気象予報士の佐々木さんです」 （佐々木気象予報士）「全国でソメイヨシノ開花の知らせが届いていますが、徳島の開花発表はまだです」「こちらは今日午後3時の徳島地方気象台、ソメイヨシノの標本木です」「すこし開きかけているつぼみが、私が数えた感じでは4輪ありました」「ただ、開花の条件には満たないというこ