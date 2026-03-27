（小玉アナウンサー）

「ここからは、天気の豆知識を伝えてもらう『マメテン』のコーナー、気象予報士の佐々木さんです」

（佐々木気象予報士）

「全国でソメイヨシノ開花の知らせが届いていますが、徳島の開花発表はまだです」

「こちらは今日午後3時の徳島地方気象台、ソメイヨシノの標本木です」

「すこし開きかけているつぼみが、私が数えた感じでは4輪ありました」

「ただ、開花の条件には満たないということで、今日の発表はありませんでした」

（宮下アナウンサー）

「もう少しで開花ということで、春の訪れが楽しみです」

（佐々木気象予報士）

「過去の徳島の開花発表、去年は3月26日、おととしは4月1日でした」

「最もはやかった年は1966年で3月18日、最も遅かった年は1984年の4月6日でした」

「民間の気象会社の予想では、あす3月28日に開花する見込みです」

「県内の桜の名所の状況と満開予想です」

「徳島中央公園は4月2日に満開」

「眉山山頂も4月2日に満開」

「西部公園は4月1日」

「遅いところで、妙見山は4月7日などです」

「お花見のベストは、来週のところが多そうですね」

（小玉）

「ここまでマメテンのコーナー、佐々木さんでした」