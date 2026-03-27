「徳島の開花発表はいつ？」 佐々木予報士がマメテン予想【徳島】
（小玉アナウンサー）
「ここからは、天気の豆知識を伝えてもらう『マメテン』のコーナー、気象予報士の佐々木さんです」
（佐々木気象予報士）
「全国でソメイヨシノ開花の知らせが届いていますが、徳島の開花発表はまだです」
「こちらは今日午後3時の徳島地方気象台、ソメイヨシノの標本木です」
「すこし開きかけているつぼみが、私が数えた感じでは4輪ありました」
「ただ、開花の条件には満たないということで、今日の発表はありませんでした」
（宮下アナウンサー）
「もう少しで開花ということで、春の訪れが楽しみです」
（佐々木気象予報士）
「過去の徳島の開花発表、去年は3月26日、おととしは4月1日でした」
「最もはやかった年は1966年で3月18日、最も遅かった年は1984年の4月6日でした」
「民間の気象会社の予想では、あす3月28日に開花する見込みです」
「県内の桜の名所の状況と満開予想です」
「徳島中央公園は4月2日に満開」
「眉山山頂も4月2日に満開」
「西部公園は4月1日」
「遅いところで、妙見山は4月7日などです」
「お花見のベストは、来週のところが多そうですね」
（小玉）
「ここまでマメテンのコーナー、佐々木さんでした」