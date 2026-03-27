石井町で今、樹齢70年を超えるしだれ桜が見頃を迎えています。3月26日、佐々木さんが取材しました。 （佐々木気象予報士）「石井町石井にある森本院にやってきました。立派な赤い鐘楼門ですね、ようやく日中は春物の上着が活躍する暖かさになりました」「あっ、少し見えています。うわ～綺麗、一体どんな桜か期待が高まります。うわ～きれい！見事なしだれ桜、迫力がありますね」 森本院のしだれ桜は樹齢70