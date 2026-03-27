鳴門市の道の駅くるくるなるとで今、「春の恵み」を満喫できる催しが開かれています。春ならではの期間限定絶品グルメが食べられるということで、私が取材してきました。 （宮下アナウンサー）「くるくるなるとにやってきました。今が旬のある食材を使った料理があるということで、さっそく行ってきます」道の駅くるくるなるとで3月20日から開かれているのが、その名も「海の恵み大感謝祭」です。 主役は今が旬の鳴