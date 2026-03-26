百条委員会での証言をめぐり、刑事告発されることが決まった徳島市の遠藤彰良市長は、3月26日の定例会見で、戦っていく姿勢を改めて強調しました。徳島市の遠藤市長は26日の定例会見で、市の生活保護費国庫負担金過大請求問題を調査する百条委員会での自身の証言をめぐり、市議会が刑事告発を決めたことを受け、次のように述べました。（徳島市・遠藤彰良 市長）「市民のみなさまに、多大なご心配とご迷惑をおかけしましたことに対