大分県内のレギュラーガソリンは182.9円となり、前の週から8.3円値下がりました。 【写真を見る】レギュラーガソリン価格182.9円に政府補助金で6週ぶりの値下がり大分 資源エネルギー庁によりますと、23日時点の県内のレギュラーガソリンの平均価格は1リットルあたり182.9円で、前の週から8.3円下がりました。値下がりには6週ぶりです。 ハイオクは193.8円、軽油は171．4円と、いずれも8円以上安く