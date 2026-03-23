今年2月、大分県内のホテルや旅館を利用した宿泊者数は、外国人客が12万3000人を超え、過去最多を更新しました。 【写真を見る】外国人宿泊客が過去最多を更新、月間12万3000人を突破韓国と台湾が牽引大分 県の観光統計調査によりますと、2月に県内のホテルや旅館を利用した宿泊者数は44万7000人余りで、前年同月と比べ約1万6000人増加しました。 このうち外国人客は、これまで最多だった去年11月の12万923人を上回る12万30