こんにちは！ おでかけわんこ部です。 大阪・高槻市のフォトスタジオ「Studio Root/B（ルートビー）」は、2026年2月より撮影プランおよび料金体系を大幅にリニューアル。従来スタジオでは難しかった「大型犬・中型犬」の同伴撮影を正式に強化しました。 サイズや犬種を問わず、家族全員が撮影を楽しめる空間ということで、詳しくご紹介します。Studio Root/Bの動物さん専用プランの魅力 出典：プレスリリ