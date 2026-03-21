民放から独立してフリーになる女性アナが増えているが、キー局女性アナの中には活躍が続いている人もまだまだ多い。その1人が東大卒でもあるTBS篠原梨菜アナ（29才）だ。その魅力について放送作家でコラムニストの山田美保子さんが解説する。【写真】グラビアに初挑戦したTBS・篠原梨菜アナのオフショット。他、競馬場でトークショーを行った佐藤浩市、松本若菜、篠原梨菜アナのスリーショットなども＊＊＊毎年3月10日に