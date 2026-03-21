大相撲三月場所＞◇十三日目◇20日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】衝撃的な立ち合いの様子序二段の取組で、立ち合い直後に力士が“見たことない体勢”になり、館内ざわめく一幕があった。「どすん！」と重たい音が館内に響き、「え？」「あぶな」とファン騒然となった。序二段九十三枚目・康誠（秀ノ山）と序二段七十二枚目・永田（出羽海）の一番での出来事。ともに今場所好調、5勝同士の対決。元“天才相撲少年”こと1