名護市辺野古の海上で船2隻が転覆し、修学旅行中だった同志社国際高校２年の女子生徒1人と男性船長（71）が亡くなった事故。16日の発生から3日が経過し、「平和学習」を実施していた同志社国際高校の責任も厳しく問われている。ネット上では、辺野古新基地建設工事の抗議活動に使われていた船に乗ることが「平和学習」になるのかと疑問視する声が出ているほか、修学旅行の旅程に「民泊」のコースが組み入れられていた点も批