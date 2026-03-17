11日、福島県いわき市の市立中学校で提供されるはずだった給食の赤飯が「不謹慎」との声を受け、2100食が廃棄された問題について、いわき市長と教育長がそろって記者会見を行った。 報道によると、給食の赤飯は学校給食共同調理場により問題無く11日朝に用意されていたが、給食が提供されている学校のひとつに「震災のあった日に赤飯はいかがなものか」と匿名で電話があり教育委員会が廃棄を決めたという。なお、廃棄はあくまで教