大分県内のゴルフ界に春の到来を告げる「トライアル大分オープン」が大分市で開かれ、アマの部で立命館アジア太平洋大学3年の足立拓海選手が初優勝を飾りました。 【写真を見る】ゴルフ「トライアル大分オープン」プロの部・白佳和、アマの部・足立拓海が初優勝 45回目となる今年の大会にはプロ・アマ合わせて124人が出場しました。風が弱く絶好のコンディションの中、シード選手らによるレベルの高い戦いにギ