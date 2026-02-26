補整下着は気になるけれど、締め付け感が苦手…。そんな声に応える新インナー「サラリシアースタイルフィットパンツ」が登場しました。驚くほど薄いシアー素材を使用しながら、ヒップラインをしっかり整えて小尻見せを叶える一枚。軽やかな履き心地でデイリーにも取り入れやすく、サラリシアーシリーズとして全国のバラエティショップやドラッグストアで発売されています♡ シアー