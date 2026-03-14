家族構成は暮らし方は、年齢とともに少しずつ変わるもの。「毎日使うものだからこそ、今の自分にとって本当に大切かと考えるようになりました」と語るのは、YouTube『60歳からの幸せライフ』で暮らしや生き方のヒントを発信しているライフさん。長年使ったフライパンを思いきって2つまで減らしたというライフさんに、詳しくお話を伺いました。夫婦ふたり暮らしになり、暮らしを見直した以前は4人家族だったわが家。数年前に子ども