48歳の主婦A子さんに訪れた、兄との早すぎる別れ。独身だった兄の遺品整理を行う中で判明した、驚くべき彼の「秘密」とは？A子さんの視点を通して、老後のためにお金を貯めることと使うことのバランスの大切さについて考えていきましょう。3歳上の兄が急逝…遺品整理で見つかった驚くべきものA子さん（48歳）は、大学進学を機に東北の実家を離れ、現在も東京で結婚生活を送っています。一足先に東京に出てきていた3歳上の兄は、