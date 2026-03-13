トレンドのスタイルがお手頃価格で叶う「GU（ジーユー）」。2026年3月13日から19日まで、GUの一部アイテムが"アプリ会員限定"の特別価格で販売中です。その中から、女性におすすめしたい"1990円で買えるパンツ"を厳選3つ紹介します。「オフィスでも普段の外出でも着れます」ウォッシャブルテーパードパンツZお手入れが簡単なイージーケア機能付きのきれいめパンツは会社員の味方。フロントにはタックが入っていて、気になるお腹ま