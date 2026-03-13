「シルエットが綺麗で、楽に履けます」今なら1990円で買えるパンツ3選《3月19日まで》

トレンドのスタイルがお手頃価格で叶う「GU（ジーユー）」。2026年3月13日から19日まで、GUの一部アイテムが"アプリ会員限定"の特別価格で販売中です。

その中から、女性におすすめしたい"1990円で買えるパンツ"を厳選3つ紹介します。

「オフィスでも普段の外出でも着れます」

ウォッシャブルテーパードパンツZ

お手入れが簡単なイージーケア機能付きのきれいめパンツは会社員の味方。フロントにはタックが入っていて、気になるお腹まわりをすっきり見せてくれます。

公式サイトのクチコミをみると、使い勝手のよさや履き心地が好評です。「着やすくオフィスでも普段の外出でも着れます」「生地もサイズ感も心地よかったです」「ストレッチが程よくあって、仕事中の動きを妨げず心地よいです」といった声が寄せられています。

同じく期間限定セール中の「ウォッシャブルテーラードジャケットZ」（3990円）とのセットアップコーデもおすすめです。

バギーフレアジーンズ

はくだけで抜け感の出るバギーシルエットと、ヴィンテージライクな加工が特徴のパンツです。

公式サイトのクチコミでは、「バギーとフレアのいいとこどりをした、まさに求めていたデニムです！！」「実際履いてみるととても脚長効果があって本当に気にいりました！」「シルエットが綺麗で、楽に履けます」「足の形を拾わずスッキリみえます」といった声が寄せられています。

特にホワイトカラーが注目されている印象です。

キャロットスラックス

こちらもお手入れが簡単なイージーケア機能付きです。ウエストはゆったりとしたツータックデザインで、きれいめな印象を与えるなめらかな素材を使用しています。ユニセックスサイズでの展開です。

公式サイトのクチコミでは、「着心地良く、ラフすぎずよそ行きにもつかえます」「パンツ自体の形も良く、脚のラインを拾わないので有り難いです」「普段着だけでなく仕事にも使えて非常に着回せる商品です」など、着心地やシルエットが好評を呼んでいます。

3月19日までの特別価格は各1990円です。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）