社会人女子ソフトボール、JDリーグで3連覇中の強豪・トヨタレッドテリアーズの選手たちによるソフトボール教室が28日、大分市で開催されました。 この教室は27日から大分市で始まった社会人女子ソフトボール・トヨタレッドテリアーズの合宿に合わせて市や県が開催しました。別大興産スタジアムの会場には県内のクラブチームに所属する小中学生105人が参加し、選手たちからフライやゴロ