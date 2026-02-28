大分市の楊志館高校で28日卒業式が行われ、新たな夢や目標に向かって卒業生が一歩を踏み出しました。 大分市の楊志館高校では普通科や調理科など5学科8コースの263人が卒業の日を迎えました。式では生徒一人一人に、卒業証書が手渡された後、大久保和弘校長が「卒業は終わりではなく新たなスタートです。これからも目標に向かって学び続けて下さい」とはなむけの言葉を贈りました。 これに対し、卒業生を代表して溝