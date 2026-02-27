俳優のピョン・ヨハン（39）と少女時代のティファニー（36）が、法的に夫婦となった。ピョン・ヨハンの所属事務所チームホープは2月27日、公式コメントを通じて「ティファニーとピョン・ヨハンは本日、互いに対する深い信頼と愛情をもとに婚姻届を提出した」と発表した。【画像】ピョン・ヨハン、ティファニーと濃厚キスまた、「現時点で具体的な日時や場所など確定した内容はないが、今後、家族を招いて感謝の気持ちを分かち合う