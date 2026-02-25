地球からおよそ2億4,460万光年離れたペルセウス銀河団の中に、星がほとんど存在しない「暗黒銀河」の有力な候補となる天体が発見された。その質量の最大99.99%以上を暗黒物質（ダークマター）が占める可能性があるという。