全国の写真愛好家が撮影した作品を紹介する展示会が、24日から大分市の県立美術館で始まりました。 【写真を見る】「九州創光写真展」開催入賞作品179点を展示大分 今年で47回目となる九州創光写真展は、全国の写真愛好家から寄せられたおよそ600点のうち、入賞した179点が展示されています。 テーマや撮影方法は自由。今年は写真のジャンルが幅広く、ユニークな被写体を選んだものや、アイディア豊かな構図で