大分県豊後高田市の天念寺で23日夜、国の重要無形民俗文化財「修正鬼会」が行われ、多くの参拝者が1年の無病息災を願いました。 【写真を見る】国東半島の伝統行事「修正鬼会」激しい火の粉に無病息災を願う大分 国東半島六郷満山に伝わる修正鬼会は、かつて半島内の多くの寺で行われていましたが、現在は天念寺など3か所で継承されています。 伝統の行事は23日昼から始まりました。夜には大松明の奉納や鬼の介添えを務める