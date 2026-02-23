大分県内各地の観光地は、2月とは思えない季節外れの暖かさに包まれ、多くの行楽客で活気づきています。連休最終日となった23日、別府市の城島高原パークでは、今シーズンの営業を終えるスケート場で長蛇の列ができました。 【写真を見る】春の陽気に誘われて…観光地に活気スケートリンク最終日に長蛇の列大分 別府市の城島高原パーク、冬の人気施設といえば九州最大級の屋外アイススケ}