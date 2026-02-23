好天に恵まれた3連休最終日、大分県日田市大山町の梅の名所では、多くの家族連れが一足早い春の訪れを楽しんでいました。 【写真を見る】梅の名所「おおくぼ台梅園」6000本咲き誇る家族連れが春の訪れ楽しむ大分 柔らかな日差しのもと見ごろを迎えている梅の花。日田市大山町の「おおくぼ台梅園」では、8ヘクタールほどの斜面におよそ6000本の梅が植えられています。花は現在「四分咲き」で、白や淡いピンクの花が山肌