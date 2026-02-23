部員わずか2人の由布高校野球部が、地元の小学生を招いた交流会を開きました。企画されたのは「リアル野球盤」。グラウンドには子どもたちの歓声が響き渡りました。 【写真を見る】部員2人の由布高校野球部、小学生20人と“リアル野球盤”対決快音響く大分 専用グラウンドもありながら現在、部員2人の由布高校野球部。将来の部員増加につなげようと地元の少年野球チームから20人を招いて21日、交流会を開きました。