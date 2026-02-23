大分県内に在留する外国人の数は、去年12月末時点で2万2593人となり、過去最多を更新しました。 県は毎年6月末時点と12月末時点の年2回、県内の在留外国人数を調査しています。 それによりますと、今年12月31日時点は2万2593人で、前回の去年6月から1347人増え、過去最多を更新しました。 国籍・地域別にみると、ベトナムが最も多く3686人、次いでインドネシア、ミャンマーなどとなっています。 市町村別では別府市が最